Вода уничтожила все: последствия подрыва Каховской ГЭС в селах Херсонщины. Видео

В Херсонской области продолжает спадать уровень воды после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Она уже ушла из домов в селе Дарьевка, они серьезно пострадали из-за затопления.

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Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Последствия подтопления показали волонтеры, которые привезли на Херсонщину гуманитарную помощь.

На ролике видно, что большая вода забрала у местных жителей все – многие дома не пережили затопления и сильно пострадали сначала от него, а затем второй раз тогда, когда вода начала отходить. В части зданий разрушены стены, также опустошены огороды, уничтожено имущество, которое люди копили годами. То, что уцелело, они вынесли на улицу, чтобы высушить.

В погребах до сих пор стоит вода – ее там по пояс, говорят люди в Дарьевке. По словам местного жителя, после подрыва ГЭС вода дошла до печной трубы его дома.

"Четыре комнаты было – ничего нет. Стен нет. Все нужно вывозить, просто болото", – говорят очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на правом берегу Херсонской области по состоянию на 21 июня (16-й день ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС оккупантами) вода отошла от более чем 3100 домов. На этих территориях начинаются восстановительные работы.

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