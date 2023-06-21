На Херсонщине вода отошла от трех тысяч домов: спасатели и коммунальщики проводят восстановительные работы

На правом берегу Херсонской области по состоянию на 21 июня (16-й день ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС оккупантами) вода отошла от более 3100 домов. На этих территориях начинают восстановительные работы.

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Взрывотехники ищут мины и другие опасные предметы, специалисты чинят поврежденные коммуникации, коммунальщики со спасателями убирают мусор и откачивают воду из подтопленных помещений. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чиновник заверил, что все работают "с утра до позднего вечера, чтобы Херсонщина как можно быстрее восстановилась после российского теракта".

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что 22 июня на территории пострадавших областей будет присутствовать руководство Министерства социальной политики. Ведомство будет работать над процессом информирования населения о компенсационном механизме за те потери, которые жители юга понесли в результате техногенной катастрофы.

Клименко отметил, что в микрорайоне Остров проводится обезвреживание мин. "Работа осложняется тем, что в некоторых районах, где уже сошла вода, осталась достаточно высокая прослойка ила – от 30 до 70 сантиметров", – сказано в сообщении.

Министр внутренних дел добавил, что специалисты убирают улицы, чинят трансформаторные подстанции, запускают газоснабжение и общественный транспорт.

"Мы вернем мирную жизнь не только на территории районов Херсона. Мы вернем мирную жизнь скоро на территорию всего нашего государства", – подытожили в МВД.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Прокудин сообщил, что уже пять громад Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС испытывают трудности с доступом к воде.

– Центр национального сопротивления заявил, что, по предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате катастрофы погибли более 500 мирных жителей. Официально это не подтверждено.

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