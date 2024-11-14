VODA UA стала официальным партнером допремьерного показа художественной ленты 'Буча' в Киеве

В Киеве состоялся допремьерный показ художественной ленты "Буча" – первого большого фильма о войне, снятого во время войны. Основанная на реальных событиях, фильм рассказывает историю гражданина Казахстана, который использует свой паспорт, чтобы попадать на оккупированные территории и эвакуировать мирных жителей. "Буча" – это фильм о надежде на увольнение Украины, как в свое время была освобождена Киевщина.

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Главную роль в фильме сыграл польский актер Цезарий Лукашевич. Также к актерскому составу присоединились Вячеслав Довженко, Александр Печерица, Сергей Стрельников и Анастасия Нестеренко.

Официальным партнером допремьерного показа стала компания VODA UA, активно поддерживающая социальные проекты в Украине. Компания уже является спонсором благотворительной организации Superhumans, занимающейся реабилитацией раненых украинцев.

Поддержка фильма "Буча" стала частью вклада VODA UA в развитие культурных и социальных инициатив, укрепляющих Украину.