'Катастрофа конкретная': на подтопленной Херсоне волонтеры спасают людей под обстрелами россиян. Видео

Украинская власть и волонтеры продолжают эвакуацию мирных жителей Херсонской области, которая стихийно страдает от наводнения, спровоцированного Россией после подрыва Каховской ГЭС. При этом оккупантам мало, что они нанесли невосполнимый материальный ущерб простым людям, им нужно причинить еще и физический вред.

Видео дня

Кадры рискованных работ по спасению на лодках опубликовали ряд украинских СМИ. Волонтеры гребут по безлюдным улицам городов и поселков, которые разлились в реки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрелы слышатся со всех сторон. Казалось бы, куда уже хуже, но российская армия не прекращает "пробивать дно" собственного цинизма.

Напомним, что Каховская ГЭС полностью разрушена Россией и восстановлению не подлежит. Из-за неконтролируемого снижения уровня Каховского водохранилища существует потенциальная опасность для временно оккупированной Запорожской АЭС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский выступил со срочным обращением перед участниками саммита "Бухарестской девятки". Он подчеркнул, что подрыв российскими оккупантами стал величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

"Взорвать дамбу как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", – обозначил Зеленский, четко указав, на ком вина за стихийное бедствие в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!