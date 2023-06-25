Во Львовской области из-за непогоды погибла 10-летняя девочка

На Львовщине из-за удара электрическим током на месте погибла 10-летняя девочка. Смертельный удар током произошел через оборванную электрическую проволоку.

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О трагедии сообщила пресс-служба Львовской областной администрации. Как отмечается, во время непогоды в селе Глебовичи была оборвана электрическая проволока линии электропередачи.

Девочка прикоснулась к проводу, в результате чего получила электрический удар и погибла. В этот момент родителей ребенка рядом не было.

Правоохранительными органами начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство), чтобы расследовать эту трагедию.

Специалисты предостерегают, если вы заметили оборванный провод линии электропередачи, не приближайтесь к нему на расстояние менее 8 метров.

Двигайтесь от оборванного провода, держа ступни вместе, без отделения их от земли, и совершайте малые скользкие шаги.

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