В Германии бойфренд застрелил украинку, которая с дочерью бежала от войны: на суде заявил о 'случайности'. Фото

В Германии бойфренд застрелил украинку, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину бежала туда от войны. 39-летняя Юлия весной 2022 года выехала со своей десятилетней дочерью в Германию, где планировала построить новую жизнь.

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Но в якобы безопасном доме женщину нашла смерть – ее застрелили в упор. Об этом сообщает Bild.

Юлия проживала в Германии со своим 50-летним бойфрендом – местным жителем Францем, который и лишил женщину жизни.

Во время совершения преступления уровень алкоголя в крови обвиняемого составил 1,4 промилле: после работы мужчина выпил несколько бокалов пива и полбутылки виски.

При этом сам обвиняемый, который оказался охотником и имеет оружие, заявил, мол, убийство было случайное.

"Юля не могла поверить, что у меня есть тяжелое оружие, она очень хотела увидеть мои игрушки... Потом она приставила пистолет к шее и сказала: "Жми на курок". И вдруг раздался выстрел. Случайно..." – сказал Франц.

Судья не верит в несчастный случай. Также версию подозреваемого не поддерживают двое полицейских, которые первыми прибыли на место инцидента.

"Обвиняемый выглядел абсолютно адекватным. Он был в состоянии алкогольного опьянения, но мог разборчиво говорить. Поскольку я сам понимаю русский язык, смог с ним пообщаться. Он четко сказал: "Я стрелял", – рассказал полицейский.

Еще один офицер добавил: "Обвиняемый выглядел совершенно хладнокровным. Он спокойно подошел ко мне и сказал, что хочет закурить".

Напомним, в Таиланде в одной из престижных гостиниц была жестоко убита 24-летняя украинка из Запорожья Алена Савченко. Полиция задержала преступника. Им оказался 25-летний поляк, ведущий рекламный бизнес в Великобритании, Ян Ежи Лагода-Филиппов. Он убил девушку, а затем пытался расчленить ее тело.

В итальянском городе Фано умерла от ножевых ранений 23-летняя гражданка Украины Анастасия Алашри. В марте женщина бежала сюда от войны в родной стране вместе с маленьким сыном и мужем.

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