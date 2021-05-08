Во Львове заметили очень узкую велодорожку: в сети высмеяли. Фото

Во Львове заметили велодорожку, которая не соответствует принятым стандартам – она очень узкая.

Соответствующее фото появилось на странице в Facebook "Ху**вый Львов". Она находится на улице Лычаковской, 216.

Как отметили авторы сообщения, вероятно, велодорожка предназначена "для худых велосипедистов".

"То для худых роверистов. Для жирных будет велополоса на проезжей части. Хотели велодорожки? Нате вам", – сказано в подписи к фото.

Лишь по соответствующему дорожному знаку можно понять, что узкий кусок асфальта, отделенный бордюрами от дороги – это дорожка для велосипедистов.

В комментариях к публикации пользователи сети отметили, что места для нормальной велодорожки предостаточно.

"Хотя места больше вроде и достаточно было, чтобы по человечески сделать", "Хоть что-то!", "Скоро для пловцов канавки сделают", "Это одностороннее движение, что непонятного", "Для 2D велосипедистов", "На самом деле это очень широко сделали, колесо велосипеда уже", "Все для людей", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы неизвестные уничтожили велосипедную дорожку.