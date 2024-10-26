Во Львове задержали должностного лица ТЦК, который за $2 тыс. пытался подкупить коллегу. Фото

Во Львове 26 октября задержали чиновника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды уполномоченному на проведение проверки лицу. Речь идет о попытке работника ТЦК подкупить коллегу за две тысячи долларов.

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Об этом рассказали в спецпрокуратуре Западного региона. Как отмечается, подозреваемый пытался подкупить проверяющего, чтобы тот не привлекал к ответственности его подчиненного, старшего солдата, находившегося на рабочем месте в состоянии опьянения.

"Во время предоставления взятки военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц", – рассказали в прокуратуре.

Чиновнику ТЦК грозит от 4 до 8 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование осуществляют следователи Нацполиции во Львовской области совместно с Военной службой правопорядка в ВСУ и "при содействии руководства Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на взятке погорел помощник начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он предлагал уклоняющемуся избежать штрафов и получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, на взятке поймали заместителя Ивано-Франковского областного ТЦК, а также двух служащих одного из районных ТЦК на Прикарпатье. Фигуранты создали коррупционные схемы по "помощи" для мужчин призывного возраста во избежании мобилизации.

Ранее стало известно о задержании "на горячем" должностного лица Минобороны и его сообщников, начальника финслужбы воинской части и бывшего военного: они требовали взятки за начисление соцвыплат раненым воинам.