В Киеве задержали помощника начальника ТЦК, требовавшего взятку от уклониста: подробности

В Киеве на взятке погорел помощник начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он предлагал уклонисту избежать штрафов и получить отсрочку от мобилизации.

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Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили на официальной Facebook-странице Киевского городского ТЦК и СП. Там подчеркнули, что идет "работа по искоренению коррупции в системе комплектования".

Подозреваемого задержали. Следствие выяснило, что он предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За "помощь" он просил у уклониста деньги.

Кроме того, задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации.

"Осуществляется оперативное сопровождение в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", – говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

"Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и дальше будем способствовать тому, чтобы система лишалась нарушителей закона", – добавили в Киевском ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Тернопольской области начальника районного ТЦК разоблачили на получении взятки от военнообязанного. Должностное лицо требовало средства за оформление отсрочки от мобилизации.

– Также на взятках поймали заместителя Ивано-Франковского областного ТЦК, а также двух служащих одного из районных ТЦК на Прикарпатье. Фигуранты создали коррупционные схемы по "помощи" для мужчин призывного возраста во избежание мобилизации.

– Ранее стало известно о задержании "на горячем" должностного лица Минобороны и его сообщников, начальника финслужбы воинской части и бывшего военного: они требовали взятки за начисление соцвыплат раненым воинам.