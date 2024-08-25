Во Львове уволили работницу ОВА, которая игнорировала гимн Украины и показывала средний палец. Видео

Во время мероприятия ко Дню государственного флага Украины во Львове произошел конфликт между волонтером и работницей ОВА. Лидия Токарева, работница ОВА, отказалась подняться со скамейки во время исполнения гимна и ответила на замечания волонтера Леси Менкуш-Мальков непристойным жестом, показав средний палец.

Видео дня

Видео инцидента Леся Менкуш-Малькив обнародовала 24 августа в Facebook-группе "Варта-1". Позже во Львовской ОВА сообщили СМИ, что чиновницу уже уволили.

На снятом видео видно, как женщина, сидящая на лавочке в сквере возле Львовской ОВА, показывает средний палец во время исполнения государственного гимна. Леся Менкуш-Малькив рассказала, что случай произошел во время акции в День флага, 23 августа, в сквере возле Львовской ОВА. В своем сообщении волонтер заявила, что во время исполнения гимна она с коллегами-волонтерами сделала замечание женщине, которая не встала со скамейки.

"Мы были на акции, которую организовали семьи пленных и пропавших без вести, а потом пошли к ЛОГА, там была встреча с руководством. Я присела на скамейку, потому что несла флаг и устала. Эта девушка сидела возле нас, она была чуть ли не в эпицентре всего. Она все время сидела в телефоне и не проявляла интереса. Это ее дело, я не обращала внимания. Объявили, что гимн будет. Все встали и начали петь. Она сидела. Мы руками показывали, чтобы она встала, потому что гимн. Она начала нам смеяться в лицо. Меня это возмутило, и я начала снимать видео, тогда она показала мне средний палец", – сообщила волонтер Леся Менкуш-Малькив.

Женщина была возмущена таким поведением и неуважением к государственным символам, поэтому обратилась в полицию, чтобы выяснить личность нарушительницы. Оказалось, что это сотрудница Львовской ОВА Лидия Токарева (Данько). По данным декларации на сайте НАПК, она работает ведущей специалистом отдела аналитической работы управления информационной политики. Лидия Токарева работает во Львовской ОГА с 2017 года.

"Там стояли полицейские. Я подошла и попросила проверить ее, потому что неизвестно, кто это. Надо знать, что это за человек, который сидит среди нас, постоянно в телефоне. Они сначала заколебались, а когда пошли к ней, она сбежала. Мои друзья-волонтеры последовали за ними и сняли ее удостоверение. Позже я подошла к полицейскому и он сказал, что это работница ЛОГА", – отметила волонтер.

Леся Менкуш-Малькив рассказала, что они с волонтерами показали это видео главе Львовской ОГА Максиму Козицкому, но на тот момент они не были уверены, действительно ли его подчинена. По словам волонтера, Козицкий отметил, что "не может знать всех работников лично".

Руководитель департамента внутренней политики Львовской ОГА Юрий Горун впоследствии сообщил СМИ, что женщина, изображенная на видео, действительно работала в ЛОГА, но после скандала в соцсетях ее уволили.

"Такие действия недопустимы не то, что для государственных чиновников, а для украинцев в целом. Я в субботу быстро среагировал. Работница написала заявление на увольнение и я подписал соответствующий приказ. С 24 августа оно уже не работает в областной администрации", – сообщил Юрий Горун.

Ранее сообщалось, что в столице произошел скандал с участием водителя такси Uklon. Последний во время поездки заявил клиенту-военному, что в украинской армии "служат только рабы" и "вообще не нужно защищать эту страну".

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