Во Львове состоится Leopolis Jazz Fest: среди участников SEAL и Уинтон Марсалис

Во Львове 24-28 июня с соблюдением карантинных норм состоится фестиваль Leopolis Jazz Fest. Это станет первым крупным концертным событием, которое пройдет в Украине с начала пандемии.

Организаторы сообщили, что хедлайнеры ожидают свои концерты и готовы приехать на фестиваль. Среди звезд – британский певец, обладатель четырех премий Грэмми, артист мирового масштаба – SEAL. За эти годы SEAL продал более 30 миллионов альбомов по всему миру; один из ведущих джазовых музыкантов современности Камаса Вашингтон, американский трубач и композитор Крис Ботти; любимый джазовый исполнитель украинских гостей израильский контрабасист Авишай Коэн.

Ожидается невероятный концерт Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis. Джаз-оркестр Линкольн-центра (JLCO) – биг-бэнд из 15 виртуозных музыкантов во главе с Уинтоном Марсалисом, художественным директором всемирно известного Jazz at Lincoln Center, базирующейся в Нью-Йорке. Jazz at Lincoln Center проводит тысячи концертов и образовательных мероприятий каждый сезон.

Во главе оркестра виртуозный американский трубач и композитор, один из самых известных представителей музыкальной династии Марсалисов – Винтон Марсалис. Он дебютировал как лидер в 1982 году, с тех пор создал более 60 джазовых и классических записей, которые принесли ему девять премий Грэмми. Он стал первым джазовым музыкантом, который получил престижную Пулитцеровскую премию в области музыки за ораторию Blood on the Fields.

Несмотря на беспрецедентные меры безопасности этот год установит новые правила этикета и будет построен на взаимодействии организаторов и гостей фестиваля. По-прежнему фестиваль пройдет в формате open-air, что существенно снижает риски. Однако будет и список новых правил:

количество гостей в партере, пикниковых зонах, будет сокращено вдвое;

будет введено массовое тестирование для всех гостей фестиваля, которые купили билеты

вход в пикниковые зоны будет организован по предварительной регистрации за символическую стоимость для контроля количества людей;

в случае положительного теста или повышенной температуры Оргкомитет вернет гостю средства за билеты, такие гости не будут допускаться на локации фестиваля;

все локации фестиваля будут оснащены средствами дезинфекции и будут соблюдать все рекомендации согласно Постановлению КМУ от 9 декабря 2020 № 1236;

музыканты, оргкомитет и подрядные организации также будут проходить тестирование

Для наработки стандартов проведения массовых мероприятий создана экспертная группа, в которую вошли представители организационного комитета, Львовского городского совета, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства здравоохранения Украины.

Андрей Садовый, мэр Львова отметил: "Мы приняли очень мужественное решение: сделать все возможное и невозможное, чтобы подарить радость, услышать хорошую музыку с 24-28 июня во Львове".

К пресс-конференции присоединился Виктор Ляшко, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины.

"С учетом того, что мы уже более года находимся в этом карантине, у всех накопилась пандемическая усталость, какое-то состояние апатии и все хотят культурных мероприятий. С точки зрения эпидемиологии и эпидситуации я должен быть категорически против, но у вас прогрессивный санитарный врач в Украине, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы это мероприятие было организовано и стало эталоном, как двигаться всем остальным", – сказал он.

Садовый поблагодарил также министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко за поддержку и сказал, что понимает, насколько это сложно быть лидером в Украине, чтобы на примере Львова отработать модель тех или иных мероприятий в культуре.

"Я думаю, что модель, которую мы работаете во Львове будет базовой для многих стран Европейского Союза и для всех украинских городов", – подытожил Садовый.