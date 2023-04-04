Во Львове верующие УПЦ МП заявили, что войну развязала не Россия, а ''щирые украинцы''. Видео

Во Львове местная жительница вышла к храму Украинской православной церкви Московского патриархата с призывом не посещать структуру ФСБ в Украине. На это отреагировали прихожане: пенсионерки буквально набросились на нее с обвинениями в развязывании войны с Россией.

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Кадры опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL. Активистка объясняла, что именно манипуляции и пророссийские настроения священников УПЦ МП косвенно привели к тому, что сегодня в Украине погибают люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вранье! Вранье! Вранье! Войну кто развязал? Разве Россия? Нет, вот такие "щирые украинцы", – заметила пожилая женщина, явно наслушавшись проповедей своего пророссийского попа.

На кадрах также видно, как на шум вышел мужчина. Он демонстративно указал на то, что он русский, а участницу пикета обозвал "дурочкой".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Хмельницком служители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Артур Ананьев пришел задать вопрос: сколько украинцев должно погибнуть, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата?

На инцидент отреагировал городской голова Александр Семчишин, заявив, что агентуру российской ФСБ "в виде УПЦ МП" следует запретить по всей стране. Власти Хмельницкого отберут у пророссийской церкви землю.

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