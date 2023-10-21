Во Львове пытались вручить повестку экспрокурору Ильницкому, отгулявшему элитную свадьбу – СМИ

Во Львове представители военкомата пытались вручить повестку экспрокурору Ростиславу Ильницкому, недавно отгулявшему роскошную свадьбу. Однако отдать ему документ лично военным так и не удалось.

Об этом сообщает "Эспрессо. Запад", ссылаясь на собственные источники. Повестку экспрокурора оформляли в Лычаковско-Железнодорожном Объединенном Районном Территориальном Центре комплектования и социальной поддержки.

Как отмечается, представители ТЦК не смогли найти Ильницкого ни по одному из адресов, поэтому повестку оставили в почтовом ящике по адресу проживания.

Напомним, что во Львове состоялась пышная свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Государственного бюро расследований (ДБР) Роксоланы Москвы. Событие праздновали два дня, с 7 по 8 октября. Церемония прошла в пятизвездочном комплексе Emily Resort, а развлечения для гостей обеспечили известные украинские артисты Оля Полякова и Александр Пономарев. Это роскошное мероприятие в разгар войны с оккупантами вызвало возмущение общественности. В сети свадьбу назвали "пиром в чуму".

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, 27-летняя Роксолана Москва ранее работала во Львовском территориальном управлении ГБР. Во время работы на госслужбе женщина приобрела себе новый Audi Q8 из салона стоимостью более 2,3 млн. грн.

Ранее сообщалось, что певица Оля Полякова после волны хейта решила прокомментировать ситуацию с выступлением на скандальной свадьбе. Артистка заявила, что ее работа – развлекать людей, а "не проводить аудит или расследование", намекая на то, что происхождение денег, за которые она выступает, ее не волнует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!