Невеста с нашумевшей свадьбы во Львове купила авто за более чем 2,3 млн грн, работая в ГБР

27-летняя Роксолана Москва, невеста на скандальной свадьбе под Львовом 7-8 октября, ранее работала во Львовском территориальном управлении ДБР. Во время работы на госслужбе женщина порадовала себя новеньким Audi Q8 из салона стоимостью более 2,3 млн грн.

Об этом сообщило издание Lviv.Media, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что покупка была совершена в 2021 году.

Этой машиной скандальная невеста владеет до сих пор, еще и нарушает на ней ПДД. Только за текущий год Москву 7 раз штрафовали за неправильную парковку. Ссылаясь на данные из автоматизированной системы исполнительного производства, журналисты заметили, что Роксолана не оплачивала штрафы вовремя. Деньги с нее взимала исполнительная служба.

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Как говорится в материале, Москва занимала должность ведущего специалиста в секторе кадровой работы и государственной службы ТУ ГБР с 2018 года. Директором бюро в то время был Роман Труба, а Роксолана – племянница его бывшей жены.

В марте 2022 года Москва была уволена, однако она смогла восстановиться в должности через суд. Более того, Восьмой апелляционный административный суд взыскал в ее пользу 231 тыс. грн за "вынужденный прогул". В настоящее время ГБР оспаривает это решение.

Напомним, недавно Роксолана Москва вышла замуж за бывшего прокурора Ростислава Ильницкого. Для празднования свадьбы выбрали пятизвездочный комплекс Emily Resort, а гостей развлекали украинские звезды, в частности, Оля Полякова и Александр Пономарев. Такой роскошный банкет в разгар войны возмутил общественность.

В сети свадьбу назвали "пиром в чуму". Украинцы писали, что такой свадьбе могут позавидовать даже звезды Голливуда и столь пышное празднование в разгар войны с РФ неуместно.

Как сообщал OBOZ.UA, певица Оля Полякова после волны хейта решила прокомментировать ситуацию с выступлением на скандальной свадьбе. Артистка заявила, что ее работа – развлекать людей, а "не проводить аудит или расследование", намекая на то, что происхождение денег, за которые она выступает, ее не волнует.

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