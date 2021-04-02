Во Львове преподаватель оскандалилась из-за заявлений о "больных" ЛГБТ, которых "надо лечить". Аудио

Преподавательница Национального университета "Львовская политехника" Ольга Мерье попала в скандал из-за дискриминации представителей ЛГБТ.

39-летняя женщина утверждала своим студентам, что гендер – это якобы вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества – "больные". Об этом сообщил "24 канал" (чтобы послушать аудиозапись, доскролльте страницу до конца).

Конфликт начался после того, как одна из студенток решила написать научную работу на тему сексуальных домогательств, гендера и вынести проблемы харассмента, в том числе и по отношению к представителям ЛГБТ.

Кандидат наук, преподавательница типографики Мерье раскритиковала эту тему.

"Изнасилование и сексуальное насилие – это одно, гендерное неравенство – это совсем другое. И вообще, человек, который ввел понятие "гендер", позже написал, что это было сделано за финансовую выгоду и на самом деле никакого гендера не существует. Нам это просто впаривают", – утверждала преподавательница.

Также она заявила, что харассмент – это "только для геев и лесбиянок". В своих тезисах женщина ссылалась на "христианские ценности".

"Люди, которые исповедуют христианские ценности, прежде всего понимают, что ЛГБТ – это больное общество. То есть, если кто-то себя позиционирует как гей или лесбиянка, то это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить. Мы не должны их понимать, мы их должны лечить", – говорила Мерье.

Также она прямо спросила студентку насчет ее сексуальной ориентации, потому что ее удивил выбор такой темы для защиты. "Гетеросексуальная. А при чем тут это?" – отреагировала девушка.

Мерье в ходе дискуссии утверждала, что харасмент в отношении представителей ЛГБТ не является формой дискриминации.

Справка. "Львовская политехника" – старейшее техническое учебное заведение Украины. Она была основана в 1844 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще один преподаватель "Львовской политехники" попал в скандал. Дмитрий Зербино подготовил для первокурсников тест с порнографическими картинками, после чего его отстранили от должности.