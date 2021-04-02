У Львові викладачка оскандалилася через заяви про "хворих" ЛГБТ, яких "треба лікувати". Аудіо

Викладачка Національного університету "Львівська політехніка" Ольга Мер'є потрапила у скандал через дискримінацію представників ЛГБТ.

39-річна жінка стверджувала своїм студентам, що гендер – це нібито вигадка, а представники ЛГБТ-спільноти – "хворі". Про це повідомив "24 канал" (щоб послухати аудіозапис, доскрольте сторінку до кінця).

Конфлікт почався після того, як одна зі студенток вирішила написати наукову роботу на тему сексуальних домагань, гендеру та винести проблеми харассменту, зокрема й щодо представників ЛГБТ.

Кандидатка наук, викладачка типографіки Мер'є розкритикувала цю тему.

"Зґвалтування та сексуальне насильство – це одне, гендерна нерівність – це зовсім інше. І взагалі, особа, яка ввела поняття "гендер", пізніше написала, що це було зроблено за фінансову вигоду і насправді жодного гендеру не існує. Нам це просто впарюють", – стверджувала викладачка.

Також вона заявила, що харассмент – це "тільки для геїв і лесбіянок". У своїх тезах жінка посилалася на "християнські цінності".

"Люди, які сповідують християнські цінності, перш за все розуміють, що ЛГБТ – це хворе суспільство. Тобто, якщо хтось себе позиціонує як гей або лесбіянка, то це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати. Ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати", – говорила Мер'є.

Також вона прямо запитала студентку щодо її сексуальної орієнтації, тому що її здивував вибір такої теми для захисту. "Гетеросексуальна. А при чому тут це?" – відреагувала дівчина.

Мер'є під час дискусії стверджувала, що харасмент щодо представників ЛГБТ не є формою дискримінації.

Довідка. "Львівська політехніка" – найстаріший технічний навчальний заклад України. Він був заснований у 1844 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ще один викладач "Львівської політехніки" потрапив у скандал. Дмитро Зербіно підготував для першокурсників тест із порнографічними картинками, після чого його усунули з посади.