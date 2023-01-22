Во Львове отстранили топ-чиновника патрульной полиции, который подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок. Видео

Во Львове начальник управления патрульной полиции области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск на проезд по Площади Рынок. "Щедрого" чиновника уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Назначено служебное расследование. Об этом сообщили в Telegram Патрульной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ранее в сети появилось видео, как девушка стражи порядка прыгает от радости, получив разрешение на проезд по площади, которая является пешеходной зоной. Она решила, что "можно теперь вы*бываться на своем мерсе по площади Рынок".

Видеоролик быстро распространился по разным местным каналам и пабликам, вызвав волну возмущения со стороны львовян.

Как пишет Varta1, девушкой Пилипенко оказалась помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы Василина Софранюк. Она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского облсовета.

Отреагировал на скандал и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. Он обратился к руководителю департамента мобильности ЛГС Олегу Забарилу и руководителю Тихолизу Ирины ЛКП Ратуша сервис.

"Это коммунальное предприятие, которое выдает пропуски: как так произошло и кто это выдал, по какой причине?" – поинтересовался в сообщении Зинкевич.

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