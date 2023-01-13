Буданов против Фукса: российский олигарх строит высотку в Киеве с видом на ГУР

Скандальный российский олигарх украинского происхождения Павел Фукс пытается построить небоскреб с обзором Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сам олигарх находится под санкциями, а компанию, которую он использует в строительстве, обвиняют в участии в международном мошенничестве.

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О том, почему строительство нужно срочно запретить, а объект недвижимости – арестовать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Буданов против Фукса

Павел Фукс – российский олигарх, который находится под санкциями СНБО. OBOZREVATEL неоднократно писал о его связях с РФ, рассказывал и об потенциальных угрозах. Мы еще в 2021-м писали о том, что строительство нужно остановить. Теперь же лично глава ГУР МОУ Кирилл Буданов обратился к киевской власти с просьбой решить проблему и остановить строительство ЖК с обзором военного объекта.

"Главное управление разведки Министерства обороны просит принять меры по выполнению требований санкций, примененных в отношении гражданина Российской Федерации Фукса Павла Яковлевича в части остановки действия решения Киевского городского совета от 20.12.2016 о передаче в аренду подконтрольному ему ООО "Интерстрой групп" трех земельных участков общей площадью свыше 5 га по ул. Электриков, 28 в Подольском районе", – пишет издание ЭП.

Договор заключили еще в 2016-м, но теперь, когда Фукс находится под санкциями, а его связь с РФ очевидно, строительство продолжать нельзя. Речь идет о ЖК Oasis. Заказало строительство ООО "Интерстрой групп". Владеет ею Baneberry group limited. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а конечный бенефициар – Павел Фукс.

То есть олигарх, которого Совет нацбезопасности и обороны внес в список тех, кто наносит вред государству, теперь, построив свою многоэтажку, сможет круглосуточно наблюдать за передвижениями на территории ГУР МО. Сама компания "Интерстрой групп", согласно данным правоохранителей, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL, могла быть вовлечена в международные махинации по отмыванию крупных сумм.

Правильное решение в этой ситуации – остановить строительство, арестовать имущество и передать ЖК на нужды военным, многие из которых потеряли свое жилье в результате военных действий. При этом одного публичного обращения Буданова хватит, чтобы стройку остановили и без официального решения властей.

Фукс, вероятно, получил "Интерстрой групп" от своего давнего друга, покойного Геннадия Кернеса. До начала 2017 года единственным основателем "Интерстрой Групп" был Даниил Привалов – сын Кернеса. После 2017-го компания перешла в собственность Фукса, а вместе с ней и разрешение на строительство напротив ГУР.

Компанию могли использовать и в других схемах

Прокуратура еще несколько лет назад в рамках производства 757/39981/20-к требовала арестовать участок напротив ГУР (кадастровый номер 8000000000:85:319:0046). Суд отказал. Однако, как говорится в материалах, целый ряд компаний Фукса могли использовать для отмывании миллиардов долларов из Казахстана.

"По данным органов досудебного расследования, хищения производились путем незаконного кредитования подконтрольных организованному преступному сообществу компаний, которыми с целью отмывания преступных денег покупалось разное движимое и недвижимое имущество, в том числе за границей", – говорится в материалах дела.

Речь идет о краже миллиардов долларов из банка БТА. При этом Фукс был партнером экс-владельца банка Мухтара Аблязова. Английский суд признал Аблязова мошенником и приговорил его к 22 месяцам тюрьмы с обязательством выплатить БТА банку $4,3 млрд.

То есть компания, которая строит высотку с обзором военного объекта, принадлежит российскому олигарху под санкциями, который, вероятно, мог использовать ее для воровства денег из иностранного банка. Суд еще несколько лет назад мог арестовать участок земли, но этой возможностью не воспользовался. Теперь же арест указанного участка может быть вопросом национальной безопасности.

Как Фукс планирует использовать небоскреб, вопрос открытый. К примеру, российский политолог Валерий Соловей заявлял, что в 2014 году Фукс брал деньги у Кремля, чтобы сдать России Харьковскую область. Он рассказал, что в январе-феврале 2014 года Фукс, а также мэр Харькова Геннадий Кернес, нардеп Михаил Добкин и харьковский бизнесмен (а также "авторитет") Юрий Димент получили от людей тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова 500 миллионов долларов первого транша за сдачу Харьковской области.

Фукс много лет жил в России, а будучи уже крупным бизнесменом и наследив в России, в 2015 году решил сбежать в Украину.

В результате расследования OBOZREVATEL стало известно о махинациях с паспортами. В ноябре 2015 года в Киеве Фуксу выдали паспорт Украины. Важный факт: олигарх указал, что имеет гражданство Российской Федерации. Источник OBOZREVATEL утверждал, что во время оформления документов в Киеве Фукс отдал свой якобы ранее "утерянный" российский паспорт.

– о том, как связанная с ним компания задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн;

– недавно стало известно о событиях вокруг АО "Киевметрострой", где за год якобы было украдено более 2,6 млрд гривен, тогда как работники предприятия даже не получают зарплату.

– о том, как нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Павла Фукса и госкомпания "Надра Украины" фактически "подарила" олигарху месторождения и как он стал захватывать отрасль;

– а также о спецрасследовании советника ФБР Роберта Мюллера в отношении Фукса, который якобы пытался предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.