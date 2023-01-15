На 11 месяце войны топ-чиновница из Запорожья отдыхает в Таиланде и кичится фигурой: все скандалы Златы Некрасовой. Видео

Заместитель главы Запорожской областной военной администрации Злата Некрасова поздравляла украинцев с Новым годом из дорогого отеля в Таиланде. В соцсети чиновница написала пост о непростом уходящем 2022 году.

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Также она прикрепила фотографию, которая и разоблачила местонахождение чиновницы. Об этом свидетельствует пост Некрасовой в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На отдыхе в Таиланде чиновница посетовала, что у нее нет праздничного настроения. Однако добавила, что "женственный образ может все изменить, хотя бы на мгновение".

"Я верю, что очень скоро Украина победит! Это самое заветное желание в эту новогоднюю ночь. Моя семья рядом, это и есть для меня счастье. Хоть настроение и не праздничный, но женственный образ может все изменить, хотя бы на мгновение", – писала Некрасова.

Фотография чиновницы свидетельствует о ее отдыхе в отеле Sindhorn Midtown Hotel Bangkok. Стоимость номера стартует от 7500 гривен. Примечательно, что в период новогодних праздников цены в отелях существенно выше.

К слову, летом 2022 года в Запорожской области контрразведчики СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро расследовали возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи топ-чиновниками. В частности, обыски проходили в городском совете, областной военной администрации, а также на складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Тогда Некрасова записала видеообращение в своем Instagram по этому поводу. Чиновница заявила, что "невозможно любить или ненавидеть власть". Также она выдала, что власть должна делать свою работу, а люди заниматься своими делами.

"Невозможно любить или ненавидеть власть. Власть должна делать свою работу, а люди – жить в спокойствии и быть уверенными в завтрашнем дне", – заявила Некрасова.

Напомним, спикер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская попала в скандал. Женщина хвасталась фотографиями с пляжа и Парижа, пока в Украине продолжается широкомасштабная война.

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Как сообщал OBOZREVATEL, послом Украины в Болгарии был назначен гештальт-терапевт Олесю Илащук. У нее нет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях. После этого в Украине разгорелся скандал.

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