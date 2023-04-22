Во Львове открыли фонтан с посвящением Да Винчи. Фото

В пятницу, 21 апреля, во Львове открыли новый фонтан. Его посвятили Герою Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу, погибшему под Бахмутом, и всем украинским добровольцам, вставшим на защиту Родины от российской агрессии.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). На мероприятии присутствовала невеста "Да Винчи" Алина Михайлова.

Садовый написал, что фонтан сделан из кортеновской стали – того же металла, что был использован для Мемориала Героев Небесной Сотни. На нем есть надпись: "Пусть не заржавеют наши сердца".

По словам мэра Львова, струи воды, пробивающиеся в фонтане сквозь сталь, являются символом силы наших защитников, с которой они очищают украинскую землю от грязи оккупантов.

"Спасибо Алине Михайловой и Всеволоду Кожемяко, которые были сегодня с нами!" – добавил городской голова.

Ранее невеста Коцюбайло, депутат Киевсовета, парамедик Алина Михайлова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию о создании на Аскольдовой могиле Национального пантеона Героев. Она предлагает почтить память выдающихся борцов за свободу и независимость всех исторических эпох.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическое известие о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– 9 марта с комбатом "Волков Да Винчи" попрощались в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Отдать честь защитнику пришли сотни людей.

– 10 марта на церемонии прощания с "Да Винчи" в Киеве присутствовали тысячи человек, а также высшее военно-политическое руководство Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!