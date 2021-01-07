Во Львове двое киевлян осквернили мемориал Небесной сотни. Фото

Во Львове двое жителей Киева – 19-летняя девушка и 20-летний парень – краской разрисовали подпорную стену мемориала Небесной сотни.

Как сообщила 6 января пресс-служба полиции города в Facebook, их "засекли" во время патрулирования около 3 часов ночи. У молодежи были при себе баллончики с краской, они не отрицали, что граффити – дело их рук.

На парня с девушкой составили протоколы по ст.152 (нарушение благоустройства территорий населенных пунктов) КоАП, доставив их в Галицкое отделение полиции. Им грозит штраф, размер которого будет определен в районной администрации.

Как писал OBOZREVATEL, минувшей осенью в Киеве студент также осквернил памятный знак погибшим героям Небесной Сотни, он помочился на него. И хоть после установления его личности парень признал вину и даже попросил прощение, третьекурсник был отчислен из университета, в котором учился.