Во Львове девушки устроили вечеринку на мемориале Героев Небесной Сотни. Видео

Во Львове Неонила Мамедханова отпраздновала свое 18-летие на мемориале Героям Небесной Сотни. На мемориале запускали фейерверки и звучали песни российских артистов.

Как пишет "Варта1", своими видео девушка делилась в Stories в соцсети Instagram. Сейчас все записи удалены. Отмечается, что в своем профиле девушка указывала, что является блогером, мейкером и фотографом.

В праздновании дня рождения принимало участие несколько девушек. Они танцевали под российскую музыку, фотографировались прямо на мемориале и зажгли масштабный фейерверк. Также на видео показано, что некоторые из девушек пили спиртное.

Видео дня

Мемориал Героям Небесной Сотни во Львове открыли 23 августа 2019 года, он расположен на улице Кривоноса.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове двое жителей Киева – 19-летняя девушка и 20-летний парень – краской разрисовали подпорную стену мемориала Небесной сотни.

Также во Львове молодожены устроили свадебную фотосессию на мемориале Героев Небесной Сотни.