У Львові 22-річному хлопцю винесли вирок за футболку із символікою СРСР

У Львові місцевого жителя засудили за носіння футболки із зображенням комуністичної символіки. Він отримав один рік обмеження волі умовно, але був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном.

Як повідомляє видання "Судовий репортер", таке рішення ухвалив Галицький районний суд 24 березня. Зазначається, що 22-річного Владислава Болотникова затримали у вересні 2020 року в центрі міста у футболці з написом "СРСР", на якій також була зображена п'ятикутна зірка із серпом і молотом.

Його визнали винним за ч.1 ст.436-1 КК – за публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Йому загрожувало позбавлення волі на строк до п'яти років, але суд призначив умовне покарання, враховуючи вчинення нетяжких злочинів і те, що підсудний є молодою людиною і позитивно характеризується за місцем проживання.

На суді він визнав провину, заявив, що розкаюється, і запевнив, що не мав наміру вчинити злочин і "пропагувати тоталітарний режим".

Під час одного із судових засідань під стінами суду збиралися мітингувальники з плакатами: "Комунізм – злочин. Його пропаганда також злочин", "Закон один для всіх" і "Пропаганда СРСР – це пропаганда злочинів радянського режиму".

Нагадаємо, 9 квітня 2015 року депутати Верховної Ради України ухвалили закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані опублікував фото документа зі списком імен російських наглядачів за Львовом під час радянської окупації міста.