Вместо магистратуры ушел на фронт: под Бахмутом погиб молодой историк Ярослав Савченко

В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Ярослав Савченко. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины под Бахмутом Донецкой области.

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Он являлся студентом исторического факультета УГУ имени Михаила Драгоманова, а также участником театра "Вавилон". Об этом сообщили в соцсети.

"Ярослав Савченко, наш студент, историк, защитник, патриот... Совсем недавно выдавали ему диплом. Ярик решил продолжить обучение в магистратуре, но заочно, так как сделал выбор – защищать нашу землю", – отметила преподавательница университета Татьяна Мелещенко.

По ее словам, 28 марта он выходил на связь в прямом эфире во время открытия выставки, посвященной участию студентов в борьбе за государственную независимость. Он также послал фото, на котором были снаряды для врага с подписью от историков.

Однако 28 апреля Ярослав Савченко погиб в боях под Бахмутом.

Напомним, в боях в Донецкой области погиб ирпинец Владимир Сидорук. Внук заслуженного художника Украины встал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кровопролитные бои за Бахмут, неприступную для российских захватчиков крепость Донецкой области, продолжают приносить трагические известия. При столкновении с противником жизнь отдал доброволец из дружеской Ирландии Финбар Кефферки.

Украинский воин Тарас Стасишин погиб на фронте у Бахмута, защищая Украину от оккупантов. Защитник был жителем Борислава Дрогобычского района Львовской области.

Защищая Украину, в бою с оккупантами Донецкой области пал воин 63 отдельной механизированной бригады Василий Гукало. В свое время уроженец Львовщины защищал родную землю в Донбассе, после начала полномасштабной войны снова вернулся на фронт.