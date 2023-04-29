'Был человеком четких принципов': в бою под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии Финбар Кефферки

Кровопролитные бои за Бахмут, неприступную для российских захватчиков крепость Донецкой области, продолжают приносить трагические известия. При столкновении с противником жизнь отдал доброволец из дружественной Ирландии Финбар Кефферки.

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О смерти своего гражданина рассказал министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин, передает SkyNews. Он отдал дань почета и посмертно отметил его героизм.

""Мои глубокие соболезнования семье Кефферки по поводу печальной смерти Финбара. Он, очевидно, был молодым человеком четких убеждений. Наши мысли и молитвы сегодня с семьей человека, который запомнился твердыми принципами", – передают слова дипломата западные СМИ.

При этом Мартин не стал рассказывать подробностей о личности павшего героя, поскольку о конфиденциальности просили его родственники. Он просто призвал ирландцев гордиться такими согражданами, которые подают пример мужества.

Напомним, что президент Зеленский ответил на петицию о создании Национального Пантеона Героев Украины. По словам гаранта, создание такого мемориального комплекса является одной из важных общенациональных задач, над реализацией которого уже началась работа.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в боях за свободу нашей страны погиб доброволец Зураб Одишвили из Грузии. Он воевал за Украину в рядах Кавказского легиона.

"Человек с золотым сердцем!" – описал погибшего героя его командир.

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