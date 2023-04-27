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Без отца остались две дочери: в боях под Бахмутом погиб военный со Львовщины. Фото

Анна Паскевич
Общество
1 минута
22,8 т.
Без отца остались две дочери: в боях под Бахмутом погиб военный со Львовщины. Фото

Украинский воин Тарас Стасишин погиб на фронте вблизи Бахмута, обороняя Украину от оккупантов. Защитник был жителем Борислава Дрогобычского района Львовской области.

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О гибели Героя сообщили в Бориславском городском совете. Трагедия произошла в среду, 25 апреля.

Тарас Стасишин учился в школе №8, затем поступил в профессиональный лицей, чтобы получить специальность повара. Позже учился в университете в городе Дубляны (Львовский район) на автомеханика.

В 2015 году защищал Украину в зоне АТО.

25 февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, одним из первых встал на защиту родной земли.

Тарас Стасишин

У Героя остались жена Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя Наталья.

Воину было 38 лет.

"Приносим искренние соболезнования родным и молимся за упокой души павшего воина, который до последнего дыхания и биения сердца защищал родную землю. Светлая память и вечная честь Герою, отдавшего жизнь за Независимость и территориальную целостность Украины. Герои не умирают!" – говорится в сообщении горсовета.

Информацию о прощании с Тарасом Стасишиным пообещали сообщить дополнительно.

Без отца остались две дочери: в боях под Бахмутом погиб военный со Львовщины. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защищая Украину от оккупантов, на Донетчине от прилета мины в окоп погиб защитник Гайк Хачатрян. Он был жителем села Мирков Волынской области.

– В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили, который воевал в рядах Кавказского легиона.

– Отец закрыл собой сына-защитника на фронте и погиб от ранений. Игорь Руденко с Виннитчины, умирая, успел сказать, чтобы сын ценил жизнь.

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