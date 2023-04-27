Без отца остались две дочери: в боях под Бахмутом погиб военный со Львовщины. Фото

Украинский воин Тарас Стасишин погиб на фронте вблизи Бахмута, обороняя Украину от оккупантов. Защитник был жителем Борислава Дрогобычского района Львовской области.

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О гибели Героя сообщили в Бориславском городском совете. Трагедия произошла в среду, 25 апреля.

Тарас Стасишин учился в школе №8, затем поступил в профессиональный лицей, чтобы получить специальность повара. Позже учился в университете в городе Дубляны (Львовский район) на автомеханика.

В 2015 году защищал Украину в зоне АТО.

25 февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, одним из первых встал на защиту родной земли.

У Героя остались жена Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя Наталья.

Воину было 38 лет.

"Приносим искренние соболезнования родным и молимся за упокой души павшего воина, который до последнего дыхания и биения сердца защищал родную землю. Светлая память и вечная честь Герою, отдавшего жизнь за Независимость и территориальную целостность Украины. Герои не умирают!" – говорится в сообщении горсовета.

Информацию о прощании с Тарасом Стасишиным пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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