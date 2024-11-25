'Вместе с братом умерла часть меня': история от группы Schmalgauzen в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Эта группа – музыкально-театральный феномен, перевернувший представление о современном искусстве. Двое его артистов поделились воспоминаниями о том, как их сменила война. История участников группы Schmalgauzen вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Да, Михаил Матюхин говорит о неожиданных осознаниях о себе самом. А у Влада Михальчука позади страшная потеря: в августе погиб его брат с позывным Фениксом.

"Мой брат был командиром танкового батальона. Сражался на самых тяжелых направлениях, увольнял Купянск. Вместе с ним умерла часть меня. Мир для меня не будет таким, как раньше", – рассказывает Влад Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Сам Влад с первых дней полномасштабного вторжения помогал эвакуированным на железнодорожном вокзале. Позже стал организовывать весомые военные собрания.

"Сейчас, когда подходят после выступления за автографом и говорят: „У меня там погиб отец" – отвечаю: „Я вас понимаю. И понимаю и нашу миссию – помогая людям, помогать армии", – подчеркивает Влад.

Оба артиста отмечают, что сдаваться нельзя, как бы трудно ни было. По их мнению, нужно твердо поддерживать войско и укреплять гражданскую позицию – дело каждого из нас.

История участников музыкально-театральной группы Schmalgauzen вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Вы найдете ее по ссылке.

Архив Музея "Голоса Мирных" содержит уже более 120 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.