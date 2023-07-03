Вместе к победе: читатели OBOZREVATEL помогли приобрести для украинских воинов дроны, авто, Starlink и другую технику. Отчет

С начала широкомасштабной войны коллектив OBOZREVATEL защищает не только информационный тыл страны, освещая самые актуальные события, но и встал на защиту Украины непосредственно на фронте. Коллектив издания вместе с многомиллионной аудиторией регулярно собирают средства для помощи нашим защитникам.

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Вот и на этот раз читатели OBOZREVATEL помогли приобрести для украинских воинов дроны, автомобили, Starlink и другую технику. В апреле редакция объявила о сборе на БПЛА для сотрудников OBOZREVATEL, которые воюют под Бахмутом.

А чтобы еще больше привлечь читателей, мы решили разыграть уникальные подарки. Одни часы из крышек от ракет HIMARS разыгрывались за самый большой донат, и их выиграл Игорь Жутаев, который задонатил 25 000 грн.

Вторые часы разыгрывались рандомно среди тех, кто поддержал сбор суммой от 200 грн, и достались они Причиненко Наталье Дмитриевне, задонатившей 200 грн.

Кроме того, в качестве бонуса OBOZREVATEL решил подарить за большой донат еще крышку от ракеты, которую получит Тимур Новиков, приславший на сбор 10 000 грн.

Благодаря этому сбору редакции удалось приобрести для коллег-защитников два дрона Mavic, Starlink, выносную антенну, зарядную станцию EcoFlow, планшет, форму, запасные батареи к Mavic, а также оплатить ремонт автомобиля.

Второй сбор был открыт в мае на авто для выполнения боевых задач защитниками, а именно бойцами 30-й ОМБр 1-го стрелкового батальона 1-й роты с Бахмутского направления. А чтобы отблагодарить небезразличных украинцев, военные подготовили сувениры с фронта.

Одну гильзу получит читатель, приславший донат на авто в размере 20 000 грн. Редакция OBOZREVATEL просит его откликнуться и отправить квитанцию этого платежа.

Еще две гильзы разыгрывались рандомно среди читателей, отправивших от 200 гривен. Победителями стали платежи в размере 500 грн, который был отправлен 10.05.23 в 15:52, и 232.71 грн, сделанный 30.05.23 в 11:17. Этих читателей OBOZREVATEL также просит связаться с нами.

Для этого напишите, пожалуйста, по электронной почте [email protected] или в Telegram-канал https://t.me/lesia_gasych.

Кроме того, OBOZREVATEL благодарит всех, кто присоединился к сбору на автомобиль для одного из ныне находящихся на передовой подразделений, которое было начато в марте. Машину для защитников уже приобрели.

Напомним, 2 088 602 607,92 грн потратил Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" за 97 дней, с 1 февраля по 9 мая 2023 года, на помощь Силам обороны Украины в подготовке к летней наступательной кампании.