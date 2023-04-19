Уже есть более половины суммы: идет сбор на дроны для сотрудников OBOZREVATEL, воюющих под Бахмутом

С начала полномасштабного вторжения России сотрудники OBOZREVATEL защищают не только информационный тыл страны, освещая самые актуальные события, но и воюют на фронте, сражаясь с российскими оккупационными войсками. Коллектив издания вместе с многомиллионной аудиторией читателей регулярно собирают средства для помощи нашим защитникам, но из-за интенсивных боев военным нужно еще больше снаряжения, чтобы уничтожать россиян.

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Украинцы готовы до самой победы поддерживать бойцов на фронте. Но чтобы еще больше поощрить читателей, OBOZREVATEL решил разыграть уникальные часы и крышки от ракет HIMARS.

За время войны коллектив и читатели OBOZREVATEL вместе приобрели для защитников Украины два автомобиле, закрыли сбор денег еще на два транспортных средства, а также закупили множество амуниции, в частности, шлемы, формы, рюкзаки, обувь, палатки и прочее. Также неравнодушие украинцев позволило отремонтировать дроны и автомобили, чтобы военные с максимальной эффективностью отправлять россиян на "концерт Кобзона".

Сейчас же коллектив OBOZREVATEL проводит сбор средств на 5 дронов и ремонт автомобиля для сотрудников, которые защищают страну под Бахмутом Донецкой области. Благодаря нашим читателям большую часть необходимой суммы уже собрали. Украинцы задонатили почти 170 тыс. гривен из необходимых 250 тыс. (промежуточный сбор). Осталось собрать еще чуть больше 80 тыс. гривен.

На банке Mono собрано 83 791 грн

На карте ПриватБанка – 64 000 грн

На PayPal – 600 долларов США

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Ссылка на Банку Mono

Номер карты Банки: 5375 4112 0501 6046

ПриватБанк 4731 1856 2037 3594

PayPal [email protected]

К слову, редакция OBOZREVATEL уже разыгрывала крышку от ракет HIMARS. Чтобы ускорить сбор средств и закрыть новые потребности военных, мы разыгрываем часы, которые были сделаны из ракет HIMARS. Их получит человек, который задонатит самую большую сумму. Кроме того, есть возможность выиграть и крышку от ракеты HIMARS – она будет разыграна между задонатившими от 200 грн.

Даже небольшая помощь в конечном итоге становится кирпичиком в большом деле, а оно у нас одно на всех: Победа, за которую ценой собственных жизней борются тысячи украинцев. Вместе к победе!