Вместе или через дефис: как правильно писать 'майстерклас'

Новое правописание тяготеет к меньшему количеству дефисов. По общему правилу, слитно следует писать слова с первым иноязычным компонентом, в частности, блиц-, экстра-, макси-, меди-, мини-, премиум-, топ-, флеш-; вице-, экс-; арт-, веб-, эконом-, поп-, пресс-, смарт-.

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Возникает вопрос о слове "майстерклас". Редактор Юлия Мороз объяснила особенности правописания.

Слово "майстерклас" происходит от английского masterclass.

Это метод обучения и конкретное занятие по усовершенствованию определенного навыка или мастерства, проводимого специалистом в некой области творческой деятельности.

Следует отметить, что при образовании этой лексемы не происходит сочетания отдельного слова "мастер" (т.е. специалиста по определенной области) и "класс" (в значении: комната в школе или подразделение школы, которое охватывает учащихся одного года обучения и одинакового уровня знаний), потому что речь не идет именно об этих двух понятиях.

Обратите внимание, что слово "майстерклас" не имеет отношения к какому-либо классу (созвучное английское слово class означает "урок", "занятие").

И если бы это слово писалось через дефис, то по аналогии можно было бы образовать, например, "початківець-клас" чи "майстер-коридор".

Заимствование слова "майстерклас" произошло цельно с единственным значением.

Таким образом, англицизм "майстерклас" нужно писать слитно.

А вот "мастер-лекция" или "мастер-курс" уже следует писать через дефис, потому что это сугубо украинские новообразования. Здесь "мастер" определяет особенность второго существительного (то есть "нечто от мастера" или "касающегося мастера"), а "лекция" или "курс" – второе существительное, обозначающее термин, о котором идет речь.

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