Власти оккупированной Ялты заявили, что запасов воды после ливней хватит на год

В результате ливней в аннексированном Крыму местные водохранилища в Ялте пополнились, и запасов воды городу может хватить на год. Даже при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков.

Об этом сообщила "глава российской администрации" Ялты Янина Павленко в Facebook. В своем заявлении "чиновница" сослалась на данные "Водоканала ЮБК".

"После осадков, которые принял Крым в этом месяце, объем воды в Загорском водохранилище – 24 с лишнем млн кубометров (полезный – почти 22), в Счастливенском – более 11 (полезный – почти 11)", – сообщила она.

Павленко отметила, что это, наверное, самый позитивный итог жутких ливней на полуострове.

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При этом издание "Крым.Реалии" подчеркнуло, что подтверждения этой информации из независимых источников нет.

Курортная Ялта сильно пострадала от ливней. Несколько дней спустя в населенном пункте по-прежнему была ограничена подача воды, а в некоторых домах не было света. В городе были подтоплены 36 домов и 17 подвалов многоэтажек. Из-за повышенной мутности техническую воду в Ялте давали только два часа в сутки.

Напомним, море у берегов в Ялте стало бурого оттенка после подтопления из-за мусора и грязи, которые смыли потоки воды. Однако это не мешало некоторым горожанам купаться в грязном море, хотя местные "власти" запрещали это делать до 23 июня.

Ранее "власти" оккупированного Крыма заявили, что полуострову после дождей не грозит засуха. В то же время экологи подчеркивают, что ситуация с ливнями аномальная и ориентироваться на такие явления – опрометчиво. Отмечалось, что с 16 по 18 июля в Крыму выпало две-три месячных нормы осадков, в результате чего наполнились в частности водохранилища, питающие Симферополь.

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