Чубаров показал первое фото с абсолютно выздоровевшим Балухом
Избитый в ночь на 8 сентября бывший узник Кремля Владимир Балух полностью выздоровел и "полон сил и энергии".
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он уточнил, что лично встретился с мужчиной во вторник, 26 января.
Чубаров написал, что это произошло в офисе Меджлиса крымскотатарского народа, и добавил, что был рад встрече.
Кроме того, Чубаров обнародовал совместную фотографию с Балухом.
В комментариях пользователи сети порадовались хорошей новости об освобожденном узнике РФ.
Напомним:
Балуха жестоко избили в Киеве. Его нашли в Гидропарке с серьезной травмой головы. 49-летний мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу.
В полиции столицы сообщили, что у избитого после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ. На следующий день появилась информация, что он находится в медикаментозном сне.
21 октября стало известно, что Балуха выписали из больницы скорой помощи в Киеве.
Позднее он рассказал о своей реабилитации. Врачам пришлось удалить часть кости в голове мужчины.
Как сообщал OBOZREVATEL, Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца злоумышленника, подозреваемого в жестоком избиении Балуха. Им оказался 32-летний житель Киевщины. Он утверждает, что конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.