Чубаров показал первое фото с абсолютно выздоровевшим Балухом

Избитый в ночь на 8 сентября бывший узник Кремля Владимир Балух полностью выздоровел и "полон сил и энергии".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он уточнил, что лично встретился с мужчиной во вторник, 26 января.

Чубаров написал, что это произошло в офисе Меджлиса крымскотатарского народа, и добавил, что был рад встрече.

Кроме того, Чубаров обнародовал совместную фотографию с Балухом.

В комментариях пользователи сети порадовались хорошей новости об освобожденном узнике РФ.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца злоумышленника, подозреваемого в жестоком избиении Балуха. Им оказался 32-летний житель Киевщины. Он утверждает, что конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.