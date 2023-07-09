Владелец кафе из Ирпеня доверила свою историю о войне Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Кафе Марии Плешко фактически было одним из первых мест, где угощали чашками кофе в освобожденном Ирпене. Пока не было света, здесь отдавали провизию испуганным и голодным людям, пережившим оккупацию, угощали их кофе. Владелец заведения Мария поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова своей историей. А еще маленькими победами и большими планами.

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От дома Марии до Гостомельского аэропорта около трех километров. Итак, когда там начались бои, семья решила: надо бежать.

Сначала уехали на дачу к отцу. Оказались там в оккупации. Через несколько недель им удалось, преодолев пять вражеских блокпостов, пройти через взорванный мост в Демидове…

"Мы отправились на запад Украины. Были люди, которые мне говорили, что мне с ребенком стоит ехать дальше, за границу. Но в глубине души я была уверена, что мне будет куда возвращаться и чем заниматься", – вспоминает Мария.

В кафе ее сотрудники смогли попасть через несколько дней после увольнения города. Первым делом затянули окна пленкой, начали убирать и… работать – не дожидаясь, когда удастся снова поставить стекло и починить крышу.

Что они нашли во время уборки, а чего не досчитались? И что молодая женщина хочет сделать, не дожидаясь Победы? Смотрите и слушайте ее историю здесь.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея Голоса Мирных https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.