Маркив вернулся на службу в Нацгвардию после трехлетнего заключения

Военнослужащий батальона имени генерала Кульчицкого Виталий Маркив, оправданный судом в Италии по делу о якобы причастности к гибели итальянского фотографа и российского переводчика на Донбассе в 2014 году, вернулся на службу в Нацгвардию. Он также готовится к рассмотрению апелляционных жалоб на решение Апелляционного суда Милана.

Об этом в понедельник, 24 мая, в Facebook сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко. "Сейчас он [Маркив] вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается", – написал он.

Как напомнил Шевченко, семь лет назад (24 мая 2014 года) перед днем ​​голосования на досрочных выборах президента Украины во время боевых действий в Славянске погибли фоторепортер Андреа Роккелл, гражданин Италии, и его переводчик Андрей Миронов, гражданин РФ. Мужчины получили ранения обломками мин 120 мм и стали первыми иностранными журналистами, которые погибли в результате боевых действий на востоке Украины.

Впоследствии России удалось обвинить в этом Маркива – "путем проведения информационно-психологической спецоперации в Италии и используя приход к власти своих союзников", написал Шевченко.

Украинец провел за решеткой три года, четыре месяца и два дня, после чего его удалось освободить.

Напомним, ранее в МВД представили фильм "Позывной Итальянец" о деле Маркива.

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