'Відрізняти' и 'розрізняти': что означают два похожих слова

Украинский язык имеет очень богатый словарный запас и отличается большим количеством синонимов, что позволяет точно передавать содержание и смысл. Это дает возможность не только выбирать соответствующее слово, но и использовать различные стилистические средства для создания художественных образов.

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Однако иногда случается путаница с употреблением подобных слов. Языковеды объяснили разницу между глаголами "відрізняти" и "розрізняти".

"Відрізняти" означает распознавать кого-то среди других по каким-то признакам, когда речь идет об очень далеких друг от друга вещах и понятиях. Этот глагол подчеркивает конкретные признаки, позволяющие распознать один объект от другого.

Например:

На думку деяких науковців, людину від тварини відрізняє здатність запам’ятовувати велику кількість послідовної інформації.

Олекса швидко навчився, як відрізняти фальшиві гроші від справжніх.

"Вчися відрізняти правду від брехні за фактами та доказами", – радив студенту професор.

"Розрізняти" – значит видеть или находить разницу между очень близкими своей природой вещами и понятиями.

Натовп був такий щільний, що важко було розрізнити, хто говорить.

Багато художників можуть розрізнити десятки відтінків на палітрі.

"Як ви розрізняєте цих кошенят? Вони ж однакові!" – запитав здивований Петро.

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