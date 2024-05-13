Везде должны стоять 'зубы дракона' и бетонные постройки: Порошенко призвал объединить усилия вокруг строительства фортификаций

Ситуация на фронте, в частности, в приграничной области Харьковской области требует объединить усилия власти, бизнеса, волонтеров и всего общества. В первую очередь нужно как можно быстрее строить фортификационные постройки.

Об этом на брифинге сказал Петр Порошенко. Он призвал не поддаваться паническим настроениям, но и не вестись на победные реляции, не соответствующие реальному положению дел.

Порошенко настаивает на концентрации всех ресурсов для быстрого строительства фортификационных сооружений. Если выводы по бездействию власти не будут сделаны – Бахмут, Авдеевка, Марьинка будут постоянно повторяться на фронте, предостерегает пятый президент. Ответственность за несвоевременные решения несет в том числе и парламентское монобольшинство – отметил Порошенко.

"Евросолидарность" требует немедленного созыва заседания Верховной Рады по вопросу фортификаций.

"Прежде всего, мы подчеркиваем, что не завершено построение фортификационных сооружений трех линий обороны. Это в полной мере касается Харьковской области. Это безответственность, когда затягивались с началом строительства. Мы в декабре предложили всем фракциям Верховной Рады подписать соответствующий проект постановления по созданию ВСК парламента с обеспечением необходимых уровней секретности для того, чтобы проконтролировать строительство фортификационных сооружений. Два месяца нам не давали подписей – в первую очередь это было монобольшинство и их союзники ОПЗЖ. 5 февраля нами был зарегистрирован проект постановления", – сказал Порошенко.

Он констатировал, что до сих пор это постановление блокируется монобольшинством и руководством парламента.

"Ответственность за то, что некуда было отступать нашим частям военным из Авдеевки, и то, что происходит во Временном Яру, и то, что сейчас происходит в Волчанске, несет Верховная Рада в части монобольшинства и спикер, потому что они блокируют голосование этой комиссии. Наша фракция обращается в другие фракции, требует немедленного созыва заседания Верховной Рады для рассмотрения и заслушивания членов правительства, представителей Вооруженных Сил – для того, чтобы определиться, чем мы можем помочь", – говорит Порошенко.

Он также отметил, что страна до сих пор не знает, кто в правительстве отвечает за строительство оборонных линий.

"Если они не знают, кто за это отвечает, за это отвечает непосредственно премьер-министр Украины. И на этом заседании мы должны заслушать премьер-министра о состоянии строительства фортификационных сооружений, состоянии угроз для государства и о мерах, которые мы можем немедленно воплотить в жизнь. Достаточно двухнедельных перерывов в работе Верховной Рады", – подчеркнул Порошенко.

При этом вместо фортификаций в прошлом году на Харьковщине снова строили дороги, в том числе и дорогу Харьков – Волчанск.

"На дорогу Волчанск-Харьков было потрачено 369 500 000 грн. Это – 2023 год", – заметил Порошенко.

"Десяти миллиардов гривен выделяются на строительство дорог. 44 млрд – в 2023 году, и 17 млрд в 2024 году. Представьте себе – это 60 млрд. грн. Можно было два раза окутать фортификационными постройками всю линию столкновения и линию угрозы из РФ. Вместо того чтобы купить технику, или одолжить ее с соответствующей компенсацией у дорожно-строительных монстров, чтобы эта техника работала либо в составе Службы транспорта, либо в наших инженерных подразделениях, полках и бригадах, включая командование Сил поддержки. Для того чтобы сейчас этой техникой, этим бетоном, этими габионами срочно застроить позиции, которые будут защищать везде, плотно. Везде должны стоять "зубы дракона", везде должны стоять бетонные постройки", – подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что за свои средства купил для подразделений ВСУ 39 экскаваторов, 20 из них уже переданы военным частям.

"Сегодня я обратился к послам стран Великой Семерки, потому что кроме предоставления оружия жизненно необходимо получить технику для строительства фортификационных сооружений – это экскаваторы, погрузчики, краны и бульдозеры и так далее. Мы будем использовать как встречи и координацию с руководством государств и правительств, так и наши межпартийные контакты и будем просить помощи", – говорит пятый Президент.

"Мы сейчас ищем экскаваторы. Ищем их по всей Европе. Но там они дороже. Мы закупили у национального производителя весь объем производства на май, июнь, июль, август, сентябрь и дальше просто планируем, что будет в связи с поставкой комплектующих. Мы забираем все", – говорит Порошенко.

Он также обратился к волонтерам с предложением совместно найти и купить для военных на передовой необходимую строительную технику: "Дорогие собратья-волонтеры. Если вы можете найти недорогой, но надежный, качественный экскаватор – и совместно с нами 50 на 50 или как вы скажете – купить для вашей воинской части, которая находится на передке – первые 10 заявок мы точно удовлетворим. Обращайтесь к нам, давайте вместе помогать армии".

"Нам нужно всем объединиться и выполнять мероприятия, укрепляющие нашу оборону. И я надеюсь, что наш сегодняшний призыв – все это будет услышано", – резюмировал Порошенко.