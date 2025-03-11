Спорт, обучение и бизнес-поддержка: какие важные услуги отныне доступны ветеранам в Дії

Министерство цифровой трансформации и Министерство по делам ветеранов провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о достижениях в области цифровизации услуг для ветеранов и поделились планами на будущее. Подробности читайте в материале OBOZ.UA.

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Почти половина ветеранов уже имеют электронные удостоверения

Цифровизация документов и услуг для ветеранов стартовала 5 июня 2024 года, когда в приложении Дія появилась возможность сгенерировать удостоверение ветерана. На настоящий момент в Дії сгенерировано более 415 тысяч электронных удостоверений, по которым можно быстро подтвердить статус ветерана и получить социальные гарантии без необходимости носить бумажные документы. Этот документ могут получить:

– ветераны войны;

– участники боевых действий;

– люди с инвалидностью в результате войны;

– пострадавшие участники Революции достоинства;

– члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны или защитника Украины.

Сейчас через приложение Дія, кроме получения электронного удостоверения (кстати, 415 тысяч – это почти половина всех ветеранов), можно оформить статус лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего. Быстро получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны (на сегодняшний день выдано около 11 тысяч выписок).

Кроме того, для ветеранов созданы услуги "Ветеранский спорт", новые возможности на Дія.Бізнес, а также бесплатное обучение IТ и английскому языку. "Наша задача – максимально упростить взаимодействие ветеранов с государством, чтобы они не тратили время в очередях, не собирали кучу бумаг и не сталкивались с бюрократией. Для этого мы развиваем экосистему проектов Минцифры", – заявил во время встречи вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ветеранские бизнес и спорт

Интересно, что второй по популярности услугой (после генерации электронного удостоверения ветерана) является программа "Ветеранский спорт" в Дії. Можно оформить заявку и получать 1500 гривен в квартал на занятие спортом. Сейчас в Киеве абонемент в фитнесс-клубах на три месяца стоит от 750 до 7000 гривен. То есть, если брать по минимуму, на два месяца занятий этой суммы хватит. Но опять же – это в столице. В других населенных пунктах Украины подобные услуги дешевле.

На сегодняшний день на пользование услугой "Ветеранский спорт" подано почти 25 тысяч заявок. Что неудивительно – статус ветерана часто получают после ранения, а таким людям важно поддерживать физическую форму.

"Да, инициатива прекрасная, но есть одно но. Не понимаю почему, но пока что не все клубы хотят использовать эти средства. Многие их не принимают. А через три месяца, если деньги не использованы, они возвращаются в Министерство ветеранов", – рассказывает OBOZ.UA ветеран Владислав Курисько.

До большой войны он работал тренером по бодибилдингу, занимался марафонами и ультрамарафонами по бегу и плаванию. После второго ранения получил повреждение позвоночника, но встал на ноги и снова работает тренером.

Еще одно перспективное направление для ветеранов – новые возможности на Дія.Бізнес. Там запущена программа "Траектория", цель которой – помочь начинающим предпринимателям получить базовые знания, практические советы и финансовую поддержку для старта и развития собственного бизнеса. На сегодняшний день уже 50 финалистов получили по 100 тысяч гривен на реализацию своих проектов.

"Лично мы получили в свое время помощь от Украинского ветеранского фонда. Но чем больше источников, тем, конечно, лучше. 100 тысяч – не так уж и мало. При грамотном планировании это вполне нормальная сумма для начинающего бизнесмена. Если человек производитель, есть инструменты, то он может вложить средства в маркетинг и раскрутиться, почему бы нет?" – говорит OBOZ.UA ветеран АТО, бывший штурмовик Андрей Несмачный. У него сейчас небольшая мастерская, в которой работают тоже ветераны – делают ножи, браслеты, занимаются лазерной гравировкой.

Кстати, на этой неделе стартовал второй этап бизнес-поддержки ветеранов – программа "Траектория 2". А в ближайших планах Минцифры – добавить в Дію комплексную услугу для военнослужащих, ветеранов и членов их семей, которая позволит по одному заявлению получить статус лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего. Запуск этой услуги планируется в начале второго квартала 2025 года.