Ветеранская политика в крупном бизнесе: как 'Интерпайп' Виктора Пинчука реинтегрирует своих ветеранов

Текущая ветеранская политика компании "Интерпайп" Виктора Пинчука предполагает полный ожидание состояния здоровья человека после демобилизации, при необходимости лечения и реабилитации, психологической и юридической поддержки и трудоустройства.

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Об этом пишет издание NV в материале "Медицинское сопровождение, адаптация рабочего места и развитие сообщества: как Интерпайп поддерживает своих ветеранов".

Первые ветераны вернулись в конце 2022 года. К тому времени у нас уже была построена системная работа по поддержке бойцов на фронте, в том числе медицинское сопровождение и психологическая поддержка. И первые возвращения четко обозначили необходимость помогать и с реинтеграцией в гражданскую жизнь", – рассказала Людмила Новак, PR-директор "Интерпайпа" и куратор направления работы с военными.

С начала войны около 1200 сотрудников "Интерпайпа" были мобилизованы. Демобилизовалось 150 – и все они получают помощь от своего предприятия, где был создан специальный штаб помощи мобилизованным и демобилизованным работникам. Все этапы поддержки происходят на средства компании. Если по возвращении с фронта человек снова хочет выйти на работу – ему подбирают рабочее место с учетом текущего физиологического состояния, навыков и опыта. Самое главное неписаное правило ветеранской политики "Интерпайп" – благоговение к каждому, кто вернулся с военного фронта и снова принял трудовой.

"Пока мы работаем над тем, чтобы изменить в обществе отношение к ветеранам в целом. Часто их воспринимают как людей, имеющих физические ограничения, контузии, тяжелое психологическое состояние, нуждаются в льготах и т.д. Мы же меняем эту парадигму. Ведь ветеран – это человек, который закалился в боях. Она мужественная, дисциплинированная, имеет понятие иерархии, ответственности. Все, что нужно – при необходимости создать условия, поддержать, помочь и уважать каждого", – рассказала руководитель группы помощи мобилизованным и демобилизованным работникам "Интерпайп" Юлия Кишинская.

Истории помощи вернувшимся с войны ветеранам, в том числе с ампутациями и тяжелыми ранениями читайте в материале NV.