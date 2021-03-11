Ветеран АТО рассказала о самочувствии после вакцинации и дала советы

Ветеран АТО и блогерша Елена Белозерская, которая накануне получила первую дозу вакцины против коронавируса CoviShield, рассказала, что у нее исчезли побочные эффекты.

Температура тела вернулась к норме, осталась лишь небольшая головная боль. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром немного болела голова, но у меня часто бывает и без вакцинации. То есть, хотя перемучилась я сильно (вовсе не ожидала температуру 40 и страшную головную боль), но все мои страдания длились меньше 12 часов – есть, первую ночь после вакцинации", – рассказала блогерша.

Белозерская отметила, что такие "побочки" – это адекватная плата за то, чтобы не заболеть коронавирусом или перенести его в легкой форме. Она порекомендовала украинцам вакцинироваться, но подготовиться к процедуре и "запастись жаропонижающим и обезболивающим", а также по возможности делать прививку перед выходными или взять отгул.

"Я считаю, что это вполне нормальная плата за то, чтобы не заболеть ковидом или по крайней мере перенести его в легкой форме. Ведь при ковиде даже средней тяжести такое состояние, как было у меня, может длиться дней 10, и при этом я знала , что у меня просто побочки, которые надо перетерпеть, а больной ковидом никогда не знает, не кончится ли все больницей и ИВЛ. И даже при легкой форме – это пара недель самоизоляции, потеря обоняния и вкуса и непредсказуемые последствия – кому оно надо?" – написала ветеран.

Блогерша отметила количество фейков, которые распространяют противники вакцинации, и напомнила, что верить им не стоит. По ее мнению, антивакцинаторские настроения могут распространяться в частности из России, чтобы сорвать иммунизацию западными вакцинами и популяризировать российский "Спутник V".

"Писали, якобы медики на самом деле колют себе физраствор или витаминки, а своей дозой вакцины "вакцинируют" канализацию. Это ложь, ведь медиков прививают из одного флакона в специальных кабинетах, и они не могут выбирать, что им колют, могут только отказаться от вакцинации...всем этим публикациям верить нельзя...верить можно только отчетам реальных людей, которые уже прошли прививание, сейчас их уже немало", – отметила Белозерская.

Напомним, Елена Белозерская получила первую прививку против COVID-19 во вторник, 9 марта. Ее привили дозой вакцины, которая осталась после иммунизации медработников в Киевской областной больнице.

Ветеранка АТО рассказала о побочных эффектах после прививки и уточнила, что в этом нет ничего такого, ведь каждый человек по-разному реагирует на любую прививку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 10 марта, прививки от коронавируса сделали 5898 человек. С начала кампании вакцинации было привито 29 378 украинцев.