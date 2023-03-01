Весна пришла, Украина не замерзла: как Суровикин и Кириенко потратили миллионы долларов, чтобы усилить украинскую ПВО

С середины осени прошлого года Российская Федерация выпустила более 600 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Цель была одна – погрузить население нашей страны во тьму и холод, спровоцировать народные бунты, отказ снабжать украинскую армию за счет волонтерства и уступки противнику, включая стихийный коллаборационизм.

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Однако, по состоянию на сегодня, 1 марта, очевидно, что подобная стратегия российских войск потерпела фиаско. Автор Telegram-канала Досье шпиона рассказал, откуда она вообще взялась.

"Сентябрьское контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении окончательно убедило военное командование РФ, что "классическим" способом эту войну не выиграть и в необходимости искать более "креативный" подход. В одном из отчетов Генштаба РФ особо значится роль народного населения Украины в поддержке ВСУ. В заключительной части документа значилось утверждение, что в случае деморализации народных масс - боеспособность ВСУ значительно снизится", –указано в сообщении.

В октябре-месяце генералитет под чутким руководством Кремля проводит срочное заседание, где обсуждаются возможности снижения патриотической активности среди самих украинцев. Уже тогда будущий командующий объединенной группировкой войск СВО Сергей Суровикин и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко значились главными идеологами этого собрания: именно эти двое предложили план системных ударов, которые буквально лишат украинцев посреди зимы тепла, электричества, газоснабжения.

Путин, который на тот момент оплакивал Керченский мост, не мешкая подписал приказ. С тех пор территорию нашей страны буквально забросали боеголовками, и действительно, украинцы пережили непростую зиму.

"Впрочем эффект от этого плана Суровикина и Кириенко оказался совсем не таким, как они предполагали и анонсировали. Скорее наоборот, отключения электроэнергии еще сильнее мобилизовали настроения украинцев по противодействию РФ и поддержке ВСУ. А последствиями каждого обстрела стали "донаты мести" в украинские военные фонды", – указал автор публикации.

Кроме того варварская война против гражданской инфраструктуры заметно ускорила реакцию помощи от Запада. И если до массированных ракетных ударов Украина была вооружена комплексами С-300 и "Иглами", теперь на вооружении ВСУ современные комплексы IRIS-T, NASAMS, радары, установки Gepard и в ближнесрочной перспективе - SAM Patriot.

"Российские ракеты, которые могли быть использованы для нанесения ударов по военным объектам Украины с целью снижения наступательного потенциала ВСУ, фактически были потрачены впустую. Суровикин и компания допустили серьезный просчет, который стоил сотни миллионов долларов и значительно ослабил армию РФ", – торжественно заключил автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Кулеба заявил, что до окончательной победы нашего государства над российским агрессором предстоит еще преодолеть трудный путь. Однако за год полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин потерпел не менее пяти масштабных поражений.

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