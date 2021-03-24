Весенний призыв в Украине: Кабмин утвердил количество призывников

Алексей Титофф Общество 14:31, 24.03.2021 Обновлено: 14:47, 24.03.2021

В Украине на весенний призыв в апреле-июне 2021 года должны прибыть 14 246 новобранцев.

Об этом было сообщено на заседании правительства в среду, 24 марта. В распоряжении Кабмина говорится, что в Вооруженные силы Украины должны набрать 6500 призывников. Также на службу в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Национальная гвардия – 4646, в Госпогранслужба – 2500.

В документе отмечено, что на весенний призыв из бюджета выделят 66 млн гривен. На одного призывника намерены потратить 4 633 гривны 13 копеек, из них:

  • 4540 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу.

  • 93 гривны 13 копеек – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в Украине в 2021 году.

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