Весняний призов в Україні: Кабмін затвердив кількість призовників

Олексій Тітофф Суспільство 14:31, 24.03.2021 Оновлено: 14:47, 24.03.2021

В Україні на весняний призов у квітні-червні 2021 року мають прибути 14 246 новобранців.

Про це було повідомлено на засіданні уряду в середу, 24 березня. У розпорядженні Кабміну йдеться, що в Збройні сили України повинні набрати 6500 призовників. Також на службу до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4646, в Держприкордонслужбу – 2500.

У документі зазначено, що на весняний призов із бюджету виділять 66 млн гривень. На одного призовника витратять 4633 гривні 13 копійок, з них:

  • 4540 гривень – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

  • 93 гривні 13 копійок – для підготовки і проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу в Україні 2021 року.

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