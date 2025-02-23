Весенние праздники в Украине: даты по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. Это не касается Пасхи и праздников, привязанных к ней, например, Троицы.

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Среди важнейших весенних праздников в православном календаре выделяют Вербное воскресенье, Благовещение, Пасху, Вознесение, а также День теплого Олексы и Поминальную неделю. OBOZ.UA рассказывает о главных весенних праздниках.

1 марта – День Евдокии

1 марта по новому стилю отмечают День преподобной мученицы Евдокии, в народе известный как День Явдохи, символизирующий начало весны и пробуждение природы.

Евдокия Илиопольская – христианская святая, жившая в IV веке. По преданию, она была жестоко казнена за свою веру. Издавна ее почитали как покровительницу весны и плодородия. По народным верованиям, в этот день просыпается от зимней спячки сурок, предвещающий приход весны своим свистом.

По погоде на Евдокии предполагали, какой будет весна и лето. Молодежь устраивала весенние игры и хороводы, чтобы призвать весну.

9 марта – Сорок святых мучеников Севастийских

Сорок святых мучеников Севастийских – это воины римского XII легиона, пострадавшие за христианскую веру в 320 году у города Севастия (ныне турецкий город Сивас). По приказу императора Ликиния, который был жестоким язычником и гонителем христиан, их заставляли отречься от веры. Они отказались это сделать, за что их подвергли жестоким мучениям.

По традиции в этот день издавна готовили особую выпечку и выполняли памятные ритуалы. Еще до восхода солнца девушки проводили старинный обряд, призванный завершить зиму и впустить весну. Для этого они ломали сорок дощечек и рвали сорок веревок, что символизировало борьбу с темными силами. Считается, что таким образом они открывали путь теплу, способствуя пробуждению природы.

Крестопоклонная неделя

Крестопоклонная неделя приходится на третью неделю Великого поста. Этот период начинается с воскресенья 16 марта и длится по пятницу 21 марта. Особым образом почитается Животворящий Крест Господень, являющийся символом спасения и победы над смертью. В церквях проходят богослужения. Крестопоклонная неделя – время усиленной молитвы, покаяния и духовного сосредоточения. Существует старая традиция выпечки из теста "крестов" – печенья или булочек крестообразной формы, в сам день праздника, в субботу накануне, а также в течение всей следующей крестопоклонной седмицы.

Теплого Олексия – 17 марта

На теплого Олексия начинают полноценная подготовка к полевым работам, ремонтируют инвентарь, выставляют ульи на солнце, чтобы прогрелись, рыбаки плетут сетки.

Существуют такие народные приметы 17 марта:

Если на Теплого Олексу погожий день, таким же он будет и на Пасху;

Солнечная погода – к хорошему урожаю;

Если на Теплого Олексу холодно, лето будет поздним.

Благовещение – 25 марта

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати самых больших праздников в православном календаре. Оно посвящено извещению архангелом Гавриилом Деве Марии благой вести о ее зачатии Иисуса Христа.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье в 2025 году приходится на 13 апреля. Другое название праздника – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье – один из важнейших праздников в христианстве, отмечаемый за неделю до Пасхи. Этот день символизирует торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, где его приветствовали пальмовые ветви. В Украине же из-за отсутствия пальм их заменили на вербу, отсюда и название праздника.

Главная традиция этого дня – освящение ивовых ветвей в церкви. Люди приносят с собой красиво украшенные веточки вербы, которые затем освящаются священником во время богослужения.

Пасха – 20 апреля

Пасха – один из самых светлых и важных праздников для христиан. Она символизирует Воскресение Христово и победу жизни над смертью. В ночь с субботы на воскресенье верующие идут в церковь на торжественное богослужение, где освящают пасхальные корзины с пасхой, пасхальными яйцами, писанками и другими продуктами.

Поминальная неделя

Поминальная неделя начинается через неделю после Пасхи. В 2025 году он выпадает на 29 апреля. Это время посвящено памяти умерших родственников.

Вознесение – 29 мая

Вознесение отмечается на сороковой день после Пасхи и символизирует воскресение Христа на небеса. В этот день верующие посещают церковь, где проходит праздничное богослужение. В храмах освящают воду и молятся о здоровье и благополучии. Существует обычай печь специальное печенье – "лесенки", которое символизирует восхождение Христа на небо. Это печенье раздают бедным и нуждающимся. На Вознесение Господне также принято посещать могилы умерших родственников и поминать их.

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