Вернулся на щите: в боях за Украину погиб 21-летний защитник с Тернопольщины. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб молодой военнослужащий ВСУ из Тернопольской области – Андрей Рольский. Жизнь защитника оборвалась на фронте под Бахмутом.

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Через три месяца ему должно было исполниться 22 года. О потере сообщил городской голова Збаража Роман Поликровский (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"14 июля в районе населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб наш земляк Андрей Рольский", – отметил он.

Известно, что парень родился 14 октября 2001 года в селе Кретовцы. Земляки встретили своего Героя на щите 17 июля.

"Жители Збаражской громады искренне грустят с родными и близкими нашего мужественного защитника. В скорби склоняем низко головы перед его подвигом. Искренние соболезнования родным, побратимам и друзьям! Вечная слава Герою!" – написал мэр.

Отметим, что 4 июля на фронте в Запорожской области погиб 25-летний военный Александр Довбенько из Тернопольской области. Он был сапером, в рядах Сил обороны воевал всего несколько месяцев.

5 июля в боях на Донетчине погиб уроженец Тернопольщины Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб военный Анатолий "Варвар" Тегза. Житель Ужгорода пошел на войну добровольцем, погиб как Герой на поле боя под Бахмутом, спасая побратимов.

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