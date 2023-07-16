Человек стального духа: спасая побратимов, под Бахмутом погиб Анатолий 'Варвар' Тегза. Фото

В борьбе за украинское государство 14 июля погиб военнослужащий Анатолий Тегза с позывным "Варвар". Житель Ужгорода пошел на войну добровольцем, погиб как Герой на поле боя под Бахмутом.

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Жизнь защитника оборвалась во время артобстрела, когда он спасал своих раненых побратимов и бойцов смежного подразделения. О потере сообщили его родные и близкие (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Воин, Герой, человек стального духа Анатолий Тегза. Нет слов, чтобы описать боль и отчаяние. Держи небо, брат! Потому что валится на головы. Спи спокойно, моя гордость, мой ориентир. Не прощу", – написала Лидия Мигалега.

Брат погибшего бойца Богдан уточнил, что во время проведения контрнаступательной операции в районе Бахмута подразделение "Варвара" попало под вражеский артиллерийский обстрел. Спасши своих раненых побратимов, Анатолий пошел помогать раненым бойцам из другого подразделения – потому что по другому он не мог – но, к сожалению, живым не вернулся.

"Земля тебе пухом! Герои не умирают! Держи небо, брат!" – добавил он.

Дядя защитника рассказал, что его племянник пошел на войну добровольцем. Он всегда был спокойным, взвешенным, храбрым и отважным, профессиональным воином.

"Всегда был первый, всегда пытался сделать все по максимуму, никогда не пиарился и тихо делал свою работу. Ты сделал все, что мог, и обрел вечную жизнь в бою. Почивай с миром... Честь", – написал Иван Тегза.

Военный Павел Молдован отметил, что именно на таких мужественных воинах, как "Варвар", держится украинская армия.

"Мы не были знакомы до войны, встретились в армии и на войне. Смелый, умный, всегда готовый прийти на помощь... В последний раз видел Толю в Краме, поговорили, он был заряжен идти туда, где нам дали пи*ды, он знал, что там ад. Земля тебе пухом, побратим", – подчеркнул он.

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