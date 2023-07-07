В бою за Украину на Запорожье погиб 25-летний защитник с Тернопольщины. Фото

На фронте в Запорожской области оборвалась еще одна молодая жизнь – погиб 25-летний военный Александр Довбенько с Тернопольщины. Он был сапером, в рядах Сил обороны воевал всего несколько месяцев.

Видео дня

Дома у защитника остались мама, жена и двое родных братьев. О горькой потере сообщили Белобожницкая громада и Чортковский горсовет в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Неописуемая грусть и скорбь объяли нашу громаду от очередного болезненного известия, донесшегося до нас с фронта", – говорится в посте.

Житель села Белый Поток Александр Борисович Довбенько 26 апреля 1998 г. р. был призван на военную службу 1 апреля этого года. Служил солдат ВСУ сапером инженерно-саперного отделения на Запорожье.

А уже через три месяца во время выполнения очередной боевой задачи в районе проведения боевых действий воин погиб. Жизнь Александра Довбенько оборвалась 4 июля – вблизи населенного пункта Приютное Пологовского района Запорожской области.

"Выражаем самые искренние соболезнования матери, жене, родным братьям с семьями, а также всем родственникам и близким молодого Героя, и вместе с вами разделяем нестерпимую боль потери, беспощадно разрывающую сердце", – подчеркнули в громаде.

О встрече тела воина в Чорткове и чине похорон сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля на Тернопольщине простились с 46-летним защитником Романом Скирой. До начала полномасштабной войны он был помощником капеллана в кафедральном соборе Равноапостольных Константина и Елены в Тернополе, однако взял в руки оружие и пошел защищать Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!