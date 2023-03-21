На Прикарпатье провели в последний путь молодого защитника, погибшего в боях на Донетчине. Фото и видео

В селе Космач Ивано-Франковской области попрощались с защитником Украины Ярославом Осташуком. В последний путь украинского воина, до последнего дыхания защищавшего родную страну от российских оккупантов, провели в понедельник, 21 марта.

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О прощании с Героем сообщило издание "Галичина". Погибшему защитнику было всего 26 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ярослав Осташук принял последнее сражение вблизи населенного пункта Роздоловка под Соледаром в Донецкой области. Он погиб во время боевых действий 15 марта.

"В эти горькие минуты искренне разделяем горе семьи и вместе со всем миром склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и слава Герою – защитнику Украины. Слава Украине!" – сообщили в Дзвиняцкой громаде.

На Facebook-странице "Слово народа" опубликовали кадры прощания с украинским военным. На видео видно, что провести Героя в последний путь пришли много жителей населенного пункта.

В комментарии изданию "Суспільне" председатель Двиняцкой территориальной громады Анна Витюк рассказала, что Ярослав Осташук родился в селе Космач. Там мужчина проживал вместе с бабушкой и дедушкой – ухаживал за ними и помогал. До полномасштабного вторжения РФ в Украину работал на предприятии "Карпаты" в Ивано-Франковске. Затем мужчину мобилизовали в ряды ВСУ.

Военный служил стрелком-снайпером в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне – подразделении 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"Я хорошо знала Ярослава, познакомились с ним в Радомышле в начале войны. Приятный, добрый, простой, откровенный и чрезвычайно открытый парень! У него всегда горели искренностью глаза, он был настоящим, таким каким должен быть каждый из нас! Я никак не могу поверить в его гибель", – отметила депутат Ивано-Франковского областного совета Мария Рудык.

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