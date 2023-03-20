В боях за Бахмут погиб боец полка ''Днепр-1'' Александр Деревянко: у него осталась 10-летняя дочь. Фото

Боец полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" сержант Александр Деревянко погиб в боях за Бахмут. Воину было 45 лет.

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О гибели Героя сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. Как отмечается, Александр погиб в воскресенье, 19 марта, в ходе одного из боевых столкновений.

"Он был мужественным и преданным полицейским", – рассказали коллеги защитника.

Александр был родом из Днепра. За его плечами – служба в Вооруженных силах Украины и участие в АТО.

В 2015 году он вступил в ряды батальона "Днепр-1". С тех пор ежедневно боролся за независимость своей страны, считая делом чести защищать Украину от оккупантов.

"Гибель Александра Деревянко – невосполнимая потеря для всех нас. Мы будем помнить о нем как о самоотверженном и храбром воине, надежном товарище, добром и мужественном человеке", – говорится в сообщении полиции.

У воина остались родители, семья и 10-летняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Бахмутом погиб боевой медик Игорь Филимонов. Перед гибелью Герой вынес из логова врага раненых.

– Спасая побратима, под Бахмутом погиб известный гандболист Роман Пронюк. 28 февраля ему могло исполниться 48 лет.

– Бахмут остается эпицентром боевых действий в Украине. По данным Генштаба ВСУ, защитники Украины накануне отразили 69 атак врага. Оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.