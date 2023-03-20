В боях за Бахмут погиб боец полка "Днепр-1" Александр Деревянко: у него осталась 10-летняя дочь. Фото
Боец полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" сержант Александр Деревянко погиб в боях за Бахмут. Воину было 45 лет.
О гибели Героя сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. Как отмечается, Александр погиб в воскресенье, 19 марта, в ходе одного из боевых столкновений.
"Он был мужественным и преданным полицейским", – рассказали коллеги защитника.
Александр был родом из Днепра. За его плечами – служба в Вооруженных силах Украины и участие в АТО.
В 2015 году он вступил в ряды батальона "Днепр-1". С тех пор ежедневно боролся за независимость своей страны, считая делом чести защищать Украину от оккупантов.
"Гибель Александра Деревянко – невосполнимая потеря для всех нас. Мы будем помнить о нем как о самоотверженном и храбром воине, надежном товарище, добром и мужественном человеке", – говорится в сообщении полиции.
У воина остались родители, семья и 10-летняя дочь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Под Бахмутом погиб боевой медик Игорь Филимонов. Перед гибелью Герой вынес из логова врага раненых.
– Спасая побратима, под Бахмутом погиб известный гандболист Роман Пронюк. 28 февраля ему могло исполниться 48 лет.
– Бахмут остается эпицентром боевых действий в Украине. По данным Генштаба ВСУ, защитники Украины накануне отразили 69 атак врага. Оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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