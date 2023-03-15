Вернулся из Польши, чтобы стать на защиту Украины: в Хмельницком попрощались с воином, погибшим в боях за Бахмут. Фото

В Хмельницком 14 марта попрощались с 42-летним военным Виталием Альмизом, который погиб в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. Герой пошел воевать за Украину добровольцем, а до этого работал в Польше.

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Похоронили бойца на Аллее Славы в микрорайоне Раково, сообщает издание "Суспільне". Провести воина в последний путь пришли местные жители и родные погибшего (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сестра Виталия рассказала, что мужчина был на заработках в Польше, а в сентябре 2022 года стал на защиту Украины. Военный погиб 7 марта на Бахмутском направлении в Донецкой области.

По словам одного из родственников погибшего Героя, у Альмиза был военный вышкол – он служил в польско-украинском батальоне спецсилы пехоты в городе Явир (Польша).

"Проходил срочную службу. А так он не военный, собрался и сказал: "Кто, если не я, кто если не мы? Надо идти в бой", – рассказал он.

Знакомые вспоминают Виталия, как трудолюбивого и общительного человека. "Он никогда не отказывал и всем приходил на помощь. Был очень общителен", – отметили местные жители.

У Виталия Альмиза остались двое детей и жена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Ривне 14 марта простились с Максимом Клименко, отдавшим свою жизнь за Украину в боях на Луганщине. Он погиб в день юбилея своей жены Анны.

– В боях за Украину с российскими оккупантами погиб 25-летний военнослужащий Александр Ляхнович из Винницкой области. Он вступил в ряды украинской армии в начале полномасштабного вторжения РФ.

– В Бахмуте Донецкой области 13 марта погиб оператор "Суспільного" Алексей Ольховик, воевавший за Украину. Еще в сентябре 2022 года он получил минно-взрывное ранение, но после лечения снова отправился на фронт.

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