'Отдал жизнь в борьбе за Украину': в боях у Часова Яра погиб защитник из Львовской области. Фото

15 мая у города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области смертельное ранение получил 40-летний командир стрелецкой роты, младший лейтенант Богдан Рубаха. Сам защитник родом из села Старый Милятин Львовской области, и когда пришла война сразу отправился выполнить свой гражданский и мужской долг.

Видео дня

Трагическую новость сообщили в Буском горсовете на Facebook. Для территориальной общины смерть Богдана стала настоящей потерей, поскольку он запомнился для своих земляков человеком чести.

"Кортеж с телом погибшего на войне защитника сегодня, 17 мая, выедет в 15.00 из морга Буской ЦРБ по автомагистрали Киев-Чоп, минуя села Кизлов и Новый Милятин, и прибудет в родной дом воина в с.Старый Милятин в 19.00. Похороны завтра, 18 мая, в 11.00", – призывают в муниципалитете проститься с героем.

Вечная память и честь всем павшим защитникам государственной целостности, суверенитета и свободы Украины!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Луганской области, оказывая боевое сопротивление оккупантам, отдал жизнь за Украину 27-летний воин Шевченко Иван Владимирович. Он пошел на фронт в начале полномасштабного российского вторжения как доброволец.

Еще одна утрата на поле боя за Украину под Бахмутом произошла 15 мая – погиб военный родом с Закарпатья Василий Матийчак. Жизнь защитника оборвалась за два дня до его 22-летия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!